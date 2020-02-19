В случае победы на выборах, Блумберг собирается продать компанию Bloomberg LP

В случае избрания в Белый дом, кандидат от демократов Майкл Блумберг собирается продать финансово-информационную компанию Bloomberg LP, которая сделала его миллиардером. Об этом пишет Reuters.

"В случае избрания президентом Майк продаст компанию", – заявила пресс-секретарь Блумберга Галия Слайен.

Согласно опросам общественного мнения, в ходе своей избирательной компании Блумберг быстро поднялся в рейтинге с момента вступления в президентскую гонку в ноябре. В среду он впервые появится на дебатах кандидатов от Демократической партии, которые пройдут в Лас-Вегасе, штат Невада.

Компания Bloomberg LP предоставляет финансовую информацию фирмам на Уолл-стрит, а также публикует финансовые и другие новости. Она находится в частной собственности, а сам Блумберг владеет большей частью компании, которую он основал в 1981 году. В 2019 году выручка компании превысила 10 миллиардов долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг 24 ноября официально объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии.