Пентагон отравляет в отставку замминистра обороны, вступившегося за Украину, – СМИ

Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд может вскоре покинуть свой пост. Об этом сообщает CNN со ссылкой на независимые источники.

По предварительным данным, Руд потерял поддержку среди высокопоставленных руководителей Пентагона и его попросили подать в отставку.

На своей должности замминистра курировал отношения Пентагона с союзниками и партнерами США. Также он свидетельствовал перед Конгрессом о том, что Украина проводит значительные реформы, чтобы оправдать получение помощи в размере 250 млн долларов. Его свидетельства в определенной мере подорвали позицию президента Дональда Трампа, который удерживал вышеупомянутую помощь Украине якобы из-за коррупции в стране.

Также Руд проинформировал министра обороны США Марка Эспера о том, что в Белом доме обсуждаются "опасения президента по поводу повсеместной коррупции в Украине". Тогда Руд отметил в своем письме министру, что "приостановка помощи в области безопасности поставит под угрозу уникальное окно возможностей и подорвет оборонные приоритеты США с ключевым партнером в стратегическом соперничестве с Россией".

В Министерстве обороны пока никак не комментируют информацию об отставке замминистра.

В Пентагоне Руд также помогал в реализации стратегии национальной обороны администрации Трампа, в которой большое внимание уделялось противодействию Китаю и России, а также пересмотру ядерной политики США.

Руд присоединился к администрации в январе 2018 года. Он также работал в Пентагоне и при администрации предыдущего президента и был аналитиком в ЦРУ. До этого, Руд занимал руководящие должности в крупных оборонных фирмах-подрядчиках, таких как Lockheed Martin и Raytheon.

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