Соседи Ирана закрыли свои границы из-за растущей вспышки коронавируса в стране

В воскресенье, 23 февраля, Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия временно закрывают границы с Ираном, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщает DW.

На сегодняшний день в Иране было зарегистрировано уже 8 смертей от коронавируса. Из-за этого, глава Минздрава Турции Фахреттин Кока заявил, что любое сообщение с Ираном, включая и автомобильное, будет прекращено с сегодняшнего дня.

"Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев (коронавируса — ред.) в соседнем Иране", – заявил министр.

Он добавил, что решение было принято после консультаций с иранскими властями.

Закрыл границы с Ираном и Пакистан. В администрации приграничной провинции Белуджистан подтвердили, что границы с Ираном были закрыты из-за коронавируса.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что правительство приняло решение закрыть границы с Ираном на две недели.

Афганистан прекращает наземное и воздушное пассажирское сообщение с Ираном в обоих направлениях.

"Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное — ред.) в и из Ирана", – говорится в сообщении Офиса Совета национальной безопасности Афганистана.

О приостановлении авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.

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