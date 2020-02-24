Президентская гонка в США: Сандерс заявил, что будет готов воевать с Китаем

Один из кандидатов в президенты США , сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что если его изберут главой государства, он будет готов применять военную силу в определенных обстоятельствах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Среди этих обстоятельств, Сандерс в первую очередь назвал угрозу американскому народу и союзникам США.

Политик подчеркнул, что по-прежнему верит в НАТО, и считает, что в случае угрозы, Соединенные Штаты должны "не делать что-то в одиночку".

Он также сказал, что США должны будут вмешаться, если Китай предпримет военную операцию против Тайваня. По его словам, США "должны дать понять всем странам, что они не будут сидеть сложа руки и позволять другим вторжения".

Тайвань – остров с населением примерно 24 млн человек. В 1949 году во время гражданской войны он заявил об отделении от Китая, но не объявлял независимости. Китай считает Тайвань своей территорией. Согласно принятому в 1979 году Конгрессом США закону об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты обязаны помогать острову с средствами защиты.

Как ранее сообщал Фокус:

На кокусах в Айове Пит Буттиджич с минимальным перевесом обогнал Берни Сандрерса.

На праймериз в Нью-Гэмпшире уже Сандерс с небольшим перевесом обогнал Буттиджича.