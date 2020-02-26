Количество новых случаев коронавируса в мире превысило показатели из Китая, – ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что впервые за пределами Китая было зафиксировано больше новых случаев коронавируса, чем внутри страны. Об этом сообщает ВВС.

По словам главы ВОЗ, число новых случаев в Китае, зарегистрированных во вторник, составило 411, тогда как в остальном мире показатель вырос до 427 случаев. Общее количество инфицированных в мире достигло 80 980 человек.

Гебреисус добавил, что внезапный рост случаев коронавируса в Италии, Иране и Южной Корее "вызывает глубокую обеспокоенность", но вирус все еще можно сдержать, чтобы эпидемия не привела к пандемии.

В это же время, несколько китайских медсестер из Уханя обратились за помощью к мировой общественности.

"Условия и обстановка здесь, в Ухане, являются более сложными и экстремальными, чем мы могли себе представить. Нам нужна гораздо большая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что две медсестры из Уханя направили открытое письмо в британский медицинский журнал The Lancet. Они призывают медсестер и медперсонал из разных стран мира приехать в Китай, чтобы помочь "в этой борьбе".

Китайские медсестры рассказывают, что у их коллег появляются язвы и волдыри от постоянного ношения защитного снаряжения, медперсонал теряет сознание от низкого уровня сахара в крови. Медработники также испытывают психологические страдания от "беспомощности, тревоги и страха".

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