Украинка в Цюрихе: «Паники из-за коронавируса нет, но в магазинах раскупают продукты»

В связи с опасностью быстрого распространения коронавируса правительство решило пойти на решительные меры. Сегодня утром на специальном заседании был введен запрет на проведение публичных мероприятий с присутствием более 1000 человек в одном месте. Эти ограничения вводятся по крайней мере до 15 марта и, возможно, будут продлены. Не касаются они только офисных центров с числом сотрудников свыше тысячи.

Запрет вступает в силу немедленно. Это – первый случай применения на практике Федерального закона об эпидемиях и первый общенациональный запрет крупномасштабных публичных мероприятий в истории Швейцарии.

"Главным приоритетом Федерального совета является защита населения. Он реагирует на последние события в развитии эпидемии коронавируса и классифицирует ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения Закона об эпидемиях", – говорится в заявлении правительства.

Также федеральное правительство планирует в ходе консультаций с кантонами в ходе разработать дополнительные меры на уровне регионов.

Запрет на массовые мероприятия пришелся как раз на карнавальный сезон в Швейцарии. Отменены лыжный марафон в Энгадине и карнавалы в кантоне Тичино, граничащем с Италией. В Тичино хоккейные матчи будут проходить без болельщиков, а игры Швейцарской футбольной Лиги (SFL) перенесут. Также отменен знаменитый Базельский карнавал.

На шесть месяцев отложили Международную выставку изобретений в Женеве. А 90-й Женевский международный автосалон, который должен был состояться с 5 по 15 марта, и вовсе отменили. Аналогичное решение приняли и организаторы Международной выставки часов Watches & Wonders Geneva, запланированной 25-29 апреля.

Католическая церковь перенесла торжественное богослужение, запланированное на 29 февраля в соборе Святого Петра в Женеве. Месса должна была стать историческим событием, поскольку ее готовились отслужить впервые за 500 лет. Церковь, вмещающая 1200 человек, ожидала не менее тысячи верующих.

Фокус пообщался живущей в Цюрихе украинкой Еленой. Она рассказала, что прилавки супермаркетов почти опустели – люди начали запасаться едой, но паники в стране не наблюдается. По ее словам, это заслуга правительства – которое регулярно информирует общественность о ситуации с коронавирусом.

"Информация в Швейцарии распространяется быстро и носит весьма прозрачный характер. Правительство ничего не утаивает от своих граждан и тут же сообщает о проблемах или вспышках заболевания. Когда в новостях впервые сообщили о заражении коронавирусом, люди принялись запасаться едой", – говорит она.



И тут же добавляет, что ажиотаж вызван не из-за страха заразиться вирусом, а лишь в качестве превентивных мер согласно рекомендациям правительства – закупиться продуктами, чтобы без лишней необходимости не посещать магазины с большим количеством людей.

Она также сообщила, что помимо стандартных рекомендаций от Минздрава – мыть руки, носить маски и по возможности оставаться дома, правительство страны разработали и другие методы предотвращения распространения коронавируса.

"Если человек начинает себя плохо чувствовать и у него появляются симптомы гриппа, он в первую очередь изолирует себя и обращается на горячую линию министерства здравоохранения. К нему выезжают медики и берут кровь на анализ. Никуда самому ехать не надо, да и запрещено это в таких случаях. После тест отправляют в лабораторию в Женеву, где и выявляют коронавирус это или простой грипп", – говорит Елена.

Украинка уверяет, паники среди людей нет, но медицинских масок в аптеках уже нет в продаже.

"Мы с мужем не успели купить маски в аптеке и заказали в интернет-магазине, заодно и 5 литров антисептика для рук. Паники среди людей нет, но все равно волнительно. Аэропорты не закрыты и другие сообщения со Швейцарией так же продолжают работать. Более того, первого зараженного уже выписали из карантина", – рассказывает украинка из Цюриха.