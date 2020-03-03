Столп пепла на 6 тысяч метров в высоту. В Индонезии проснулся самый активный вулкан страны

Во вторник, 3 марта, в Индонезии проснулся самый активный вулкан страны Мерапи, который выбросил в воздух огромное облако пепла. Об этом сообщает The Guardian.

Так, вулкан выбросил столп пепла на высоту около 6 тыс. метров и покрыл серой пылью все близлежащие поселения. Отмечается, что пепел с песком обрушился на города в радиусе 10 км от извергающегося вулкана, невдалеке от него также находится культурная столица Индонезии Джокьякарта.

"На протяжении как минимум пяти минут был слышен грохот, а после я могу увидеть облака пепла прямиком из моего дома", – рассказал житель округа Бойолали.

Власти не повысили уровень опасности, но временно закрыли международный аэропорт в городе Суракарта, который находится на расстоянии около 40 км от вулкана.

Индонезийское агентство по вулканам также предупредило жителей держаться подальше от запретной 3-километровой зоны вокруг Мерапи, ссылаясь на возможную опасность от потоков лавы и пирокластических потоков – быстро движущейся смеси горячего газа и вулканического материала.

Последнее крупное извержение Мерапи произошло в 2010 году, когда погибли более 300 человек, а были эвакуированы 280 тыс. местных жителей. Это было самое сильное извержение Мерапи с 1930 года, в результате которого погибли 1300 человек.

Архипелаг с более чем 17 тыс. островов имеет около 130 действующих вулканов.

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