Только не касайтесь лица! Чиновников высмеяли за нарушение правил профилактики коронавируса

Чиновники регулярно напоминают гражданам о соблюдении правил гигиены из-за распространения коронавируса: мыть руки и касаться лица. Однако, у них самих это не получается.

К примеру, во время пресс-конференции по коронавирусу Сара Коди, глава департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара в штате Калифорния, посоветовала следить за руками и не трогать лицо. Буквально через минуту Коди обслюнявила палец, чтобы перевернуть страницу доклада.

Также Дебби Биркс, координатор реагирования на коронавирус в Белом доме, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, которая подчеркнула важность правила "не прикасаться к лицу", позже коснулись лица во время брифинга с президентом США Дональдом Трампом.

Даже Трамп, который заявлял, что "не трогал свое лицо уже несколько недель", был пойман за этим занятием.

Как ранее сообщал Фокус:

Конгресс США выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Выделенная сумма более чем втрое превышает предложенную ранее президентом Трампом.

На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от коронавиурса.