Миша – веселый. Жена Ефремова рассказала, что актер не был пьян при посадке на самолет, а играл роль

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным "Фонтанки", нетрезвого Ефремова не пустили на борт, из-за чего тот начал буянить и нецензурно высказываться о своей стране, президенте и законах.

По словам женщины, ее муж является отличным актером, который инсценировал нетрезвое состояние, чтобы повеселить публику, передает 360.

По ее словам, перевозчику не подошел "масштаб гения". Более того, у авиакомпании просто не получается поднять такое величество.

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"Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это", – сказала Кругликова.

На вопрос о том, удалось ли вылететь в Ригу другим самолетом, Кругликова заявила, что масштаб Ефремова просто не способен поднять самолет. "Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете", – говорила она.

DailyStorm сообщает, что по словам жены Ефремова, актер не будет подавать на авиакомпанию в суд, потому что не имеет к ней претензий.

"Никаких судебных дел не будет. Мы мирные. Великий пост, Господь всех спасет – и даже грешников", – говорит она.

Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу 6 марта. Отмечается, что пьяный Ефремов пытался отправиться из Пулково в аэропорт в столице Латвии самолетом авиакомпании airBaltic. В отношении актера составлен протокол об административном правонарушении.

Как ранее сообщал Фокус: