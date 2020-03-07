Леброн Джеймс стал третьим в истории баскетболистом, который набрал 34 тысячи очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Милуоки Бакс". Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс принес команде 37 очков. Суммарное количество очков, набранное им за карьеру, составило 34 030. Об этом сообщено в Twitter.

Более высокого результата добивались только Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков) и Карл Мэлоун (36 928). Четвертое место в списке самых результативных баскетболистов НБА занимает Коби Брайант (33 643), погибший в январе 2020 года при крушении вертолета.

В прошлом сезоне Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустил плей-офф – его команда завершила сезон на стадии регулярного чемпионата.

Баскетболист большую часть своей карьеры провел в "Кливленде", за который выступал с 2003 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. Он также играл за "Майами Хит". В июле 2018 года подписал контракт с "Лейкерс", согласно которому за четыре сезона заработает $154 млн.

В составе сборной США Джеймс стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008 и Лондон-2012), а также выиграл бронзовую награду Игр-2004 в Афинах.

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