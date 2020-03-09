За сутки число зараженных выросло на 3,5 тысячи. Статистика эпидемии коронавируса на 9 марта

Во всем мире продолжает расти количество зараженных коронавирусом COVID-19. В понедельник, 9 марта, общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, на материковый Китай приходится 80,735 тыс. случаев инфицирования, а в остальной части мира число зараженных достигло 27,833 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.

Также в мире было зафиксировано 3,813 летальных случаев от коронавиурса, а в Китае – 3,119 тыс. случаев.

В Южной Корее число больных достигло 7,382 тыс. (51 случай смерти), Италии - 7,375 тыс. (366), Иране - 6,566 тыс. (194), Франции - 1,126 тыс. (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1,159 тыс. (14), Германии - 795, Испании - 374 (восемь), Великобритании - 273 (три), Нидерландах - 265 (три), Швейцарии - 228 (один), США - 213 (19), Бельгия - 200, Сингапур - 150, Швеция - 240, Гонконг - 114 (три), Норвегия - 113, Австрия - 104.

Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира. Всего в мире излечились более 60 тыс. человек.

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