Россия отправит в ОРДЛО пациента с подозрением на коронавирус, – разведка
Украинская разведка доложила, что на территории России находится мужчина с подозрением на коронавирус, которого собираются отправить в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По данным ООС, мужчина недавно вернулся из Китая и у него были обнаружены симптомы COVID-19. Зараженный является гражданином Украины, который незаконно получил российский паспорт.
"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что в ближайшее время из российского города Новошахтинск мужчину доставят на неконтролируемый участок российско-украниской границы в районе пропускного пункта "Должанский", после украинца передадут одной из больниц на территории ОРДЛО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Минздрав обнародовал статистику по состоянию на 9 марта. В стране официально зарегистрирован всего один случай заражения вирусом.
- 9 марта в мире общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.