Россия отправит в ОРДЛО пациента с подозрением на коронавирус, – разведка

Украинская разведка доложила, что на территории России находится мужчина с подозрением на коронавирус, которого собираются отправить в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным ООС, мужчина недавно вернулся из Китая и у него были обнаружены симптомы COVID-19. Зараженный является гражданином Украины, который незаконно получил российский паспорт.

"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что в ближайшее время из российского города Новошахтинск мужчину доставят на неконтролируемый участок российско-украниской границы в районе пропускного пункта "Должанский", после украинца передадут одной из больниц на территории ОРДЛО.

Как ранее сообщал Фокус: