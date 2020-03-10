Членов королевской семьи в Саудовской Аравии арестовали по обвинению в госизмене

Арест брата и племянника короля Саудовской Аравии был вызван тем, что они обсуждали возможность не дать наследному принцу Мухаммеду бен Салману, сыну короля, в будущем занять трон. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на три источника.

Ахмада бен Абдель Азиза Аль Сауда и Мухаммеда бен Наифа арестовали по приказу наследного принца после того, как королевскому суду сообщили об их беседах на эту тему.

Брат короля считается одним из трех членов Совета присяги (он занимается вопросом передачи власти в королевстве), который голосовал против кандидатуры Мухаммеда бен Салмана, причем он открыто критиковал политику принца.

Источники считают, что скорее всего, арестованным предъявят обвинения в государственной измене.

Также были задержаны еще два принца, включая главу МВД, но после допроса их отпустили. Кроме этого, под стражей, якобы, остаются и другие представители королевского семейства, их численность неизвестна.

Аресты породили слухи, что здоровье короля Саудовской Аравии 84-летнего Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда пошатнулось, поэтому принц Мухаммед бен Салман начал решительно расчищать путь к власти.

Так совпало, что практически одновременно с арестами принцев власти Саудовской Аравии приняли решение начать масштабную ценовую войну на рынке нефти. Оба этих шага не могли быть сделаны без указания принца Мухаммеда бен Салмана.

Как ранее сообщал Фокус: