Путин дал оценку отношениям США и России и рассказал об общении с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень отношений между Россией и США сейчас можно оценить "между двойкой и тройкой, но ближе к тройке". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отвечая на вопрос, какие отношения у РФ и США по пятибальной шкале, Путин ответил: "ну, где-то на троечку".

В качестве положительных примеров в российско-американских отношениях российский лидер привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост взаимного товарооборота, особенно в последние два года.

Путин заявил, что не согласен с тезисом, что "у американской нации могут быть особые права на международной арене".

При этом, он рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени.

"Он меня Владимиром называет, я его – Дональдом", – сказал Путин.

Как ранее сообщал Фокус:

В Госдуме РФ предложили обнулить сроки Путину и провести перевыборы парламента. Депутат от "Единой России" Терешкова предложила провести президентские выборы, а Жириновский – парламентские.

Позже Путин одобрил поправку к Конституции об обнулении своего президентского срока. В случае окончательного одобрения поправки, Путин снова сможет баллотироваться в президенты.

После этого, Госдума также одобрила обнуление президентского срока Путина. Депутаты проголосовали за соответствующую поправку к Конституции.

И сняла ограничения на число президентских сроков в РФ. Поправка была внесена депутатом-единороссом Валентиной Терешковой.