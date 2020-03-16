Завысил статистику. В Черновицкой области мужчину оштрафовали за пост о коронавирусе

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Мир
38-летний мужчина в соцсетях разместил сообщение с недостоверной информацией о количестве случаев заболевания

Мужчина разместил в сети Интернет информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

38-летний мужчина в одной из соцсетей разместил сообщение с недостоверной информацией о количестве случаев заболевания COVID-19, в том числе с летальными последствиями. В полиции сообщили, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

Полиция составила протокол по статье 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 