Завысил статистику. В Черновицкой области мужчину оштрафовали за пост о коронавирусе
Мужчина разместил в сети Интернет информацию о ситуации по заболеваемости COVID-19, которая не соответствует действительности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
38-летний мужчина в одной из соцсетей разместил сообщение с недостоверной информацией о количестве случаев заболевания COVID-19, в том числе с летальными последствиями. В полиции сообщили, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.
Полиция составила протокол по статье 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.