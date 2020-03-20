Из Почаевской лавры домой с коронавирусом вернулись четверо молдован, – президент Додон
В Молдове зафиксировали четыре случая инфицирования коронавирусом у граждан, которые вернулись из Украины.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает deschide.md.
Все четверо – граждане Молдовы. Они приехали из Почаевской лавры в Тернопольской области.
"Конечно, хорошо, когда мы ездим за рубеж, но нужно помнить, что у нас 4 случая коронавируса у верующих, которые ездили в Почаевскую лавру в Украине", – говорит Додон.
Всего в Молдове сейчас 66 инфицированных коронавирусом: за сегодня подтверждены 17 новых случаев.
При этом, только один пацент выздоровел.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 марта Вселенский патриарх Варфоломей призвал церкви прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.
- Но ПЦУ заявила, что призыв вселенского патриарха их не касается и отказалась приостанавливать богослужения.