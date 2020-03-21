Пандемия коронавируса: в мире зарегистрировали почти 30 тыс. новых случаев заболевания

По состоянию на утро 21 марта в мире коронавирусом COVID-19 заболели 275 452 человека.

Об этом сообщают данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Китае – 81 286. За пределами Китая более 10 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в шести странах: Италии – 47 021 случай, Испании – 21 571, Германии – 19 848, Иране – 19 644, и США – 19 624.

Умерли от коронавируса 11 402 человека по всему миру. В Италии зафиксировано 4032 смерти. Вылечились 88 258 человек.

Сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом., 3 из них – летальные.

Количество зараженных за сутки – 29,5 тысяч, что является новым рекордом.

Как ранее сообщал Фокус: