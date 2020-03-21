Италия второй раз за двое суток установила рекорд смертности от коронавируса
В Италии - новый рекорд смертности от коронавируса. За прошедшие сутки в стране умерли 793 человека.
Об этом пишет местное издание Agenzia Italia.
Таким образом, всего в Италии от коронавируса умерли 4 825 человек (при 53 578 случаях инфицирования и 6 072 выздоровевших).
Эпицентром распространения коронавируса в стране остается Ломбардия, где за сутки жертвами заболевания стали 546 человек.
Следом за Италией в "топе" по смертности из европейских стран идет Испания – 285 умерших за сутки и 1 378 – с начала пандемии.
В то же время, в Испании вполовину меньше случаев заражения (25 374 и 2 125 выздоровевших).
Что касается родителя коронавируса, то в Китае за прошедшие сутки зафиксировано всего лишь семь летальных случев и 41 новый случай инфицирования (в КНР сейчас 81 008 инфицированных и 71 740 выздоровевших).
Прошлый рекорд смертности Италия установила буквально вчера, 20 марта. Тогда по стране за сутки умерли 627 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- Италия опередила Китай по смертности из-за коронавируса.
- В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановить вспышку: помогло массовое тестирование на вирус.
- 19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла гражданка Украины.
- На прошлой неделе в городе Ровато (провинция Брешия) скончалась от коронавируса украинка Раиса Малышева.