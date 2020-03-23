Более сотни добровольцев в китайском Ухане испытали на себе вакцины от COVID-19

В китайском Ухане 108 добровольцев, возрасте от 18 до 60 лет и обладающие хорошим здоровьем, приняли участие в испытаниях новой вакцины от COVID-19. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вакцина была разработана фармацевтической компанией CanSino Biologics в сотрудничестве с китайскими военными.

Эксперимент начался 18 марта, через три дня после того, как компания получила "зеленый свет" от Пекина. Добровольцев разделили на три группы по 36 человек, после чего им ввели "малые", "средние" и "высокие" дозы вакцины.

По словам некоторых из них, после укола у них поднималась температура и была диарея.

Молодая девушка по имени Ксиао Ми, которой ввели "малую" дозу вакцины, поделилась своими впечатлениями об эксперименте.

"Я была немного наивной, когда подписала соглашение", – сказала она.

Прочитав, какими могут быть побочные эффекты, она немного испугалась, после того, как ей сделали укол.

"Но, это была самая худшая часть", – сказала Ми.

"У двоих человек из нашей группы поднялась температура до 38 градусов, у других была диарея, однако побочные эффекты прошли довольно быстро", – добавила она.

По ее словам, наиболее важно то, что, участвуя в данном эксперименте, она знает, что делает полезное дело для общества.

"Я думаю, я выдержу все последствия. Раз и навсегда, я хочу подняться выше собственных интересов", – подытожила она.

После получения вакцины участники эксперимента проведут 14 дней в карантине под медицинским наблюдением.

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