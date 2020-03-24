В аэропорту Кении по пути в Германию украли 6 млн медицинских масок
В аэропорту Кении исчезли 6 миллионов медицинских масок стандарта FFP2, которые Германия заказала для медработников. Об этом пишет SPIEGEL.
Издание отмечает, что Министерство обороны Германии не может объяснить, каким образом маски пропали в Кении. Они должны были прибыть в Германию 20 марта. Их местонахождение до сих пор не известно.
Также издание пишет, что этот инцидент не привел к финансовым потерям, так как служба закупок должна была заплатить за маски только по прибытию их в страну.
Ранее правительство Германии заключил несколько договоров с производителями защитных медицинских товаров, общей стоимостью 241 млн евро.
Издание отметило, что бизнес медицинских защитных масок сейчас золотая жила во всем мире. Поэтому возможно, что преступники украли партию масок, доставленную в аэропорт, и теперь продали ее по выгодной цене в Кении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- В Закарпатской области пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который пытался переправить по реке дефицитные медицинские маски в Румынию.
- На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи.
- А главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.