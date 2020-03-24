В ООН призвали снять санкции с ряда стран для улучшения борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщило ТАСС.
"Я призываю снять санкции для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции", – сказал он.
Ранее с призывом ослабить или приостановить санкции в отношении Ирана, Венесуэлы, Кубы, Зимбабве и КНДР выступила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
На прошлой неделе руководство Ирана обратилось к генсеку ООН и мировым лидерам, призвав их активизировать усилия для отмены санкций США, не позволяющих эффективно бороться со вспышкой коронавируса. В Вашингтоне ответили, что американские санкции не затрагивают гуманитарную помощь Тегерану.
По данным ресурса Worldometers, на 20:20 по киевскому времени 24 марта в мире было зарегистрировано 409 634 инфицированных коронавирусом. Умерло 18 278 человек, а выздоровели 107 089 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
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