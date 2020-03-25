Во Франции признали, что не знают точно, сколько у них случаев коронавируса

Количество случаев инфицирования коронавирусом во Франции может быть значительно выше, чем установлено официально.

С таким заявлением выступил президент Федерации больниц Франции Фредерик Вальету, пишет Reuters.

По его словам, официальная статистика не учитивает летальные случаи в домах престарелых и по месту проживания зараженных.

"У нас есть данные только с больниц. Рост официальных данных и так уже высок, но если мы учтем, что происходит в домах престарелых и не забудем тех, кто умирает у себя дома, цифры будут значительно больше", – говорит Вальету.

За прошедшие сутки, 24 марта, во Франции зафиксировали 240 летальных исходов от коронавируса.

Таким образом, Франция с общей числом в 1 110 летальных случаев вошла в "топ-5" стран-лидеров по смертности от COVID-19.

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