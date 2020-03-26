"Нулевой пациент" привез коронавирус в Британию с горнолыжного курорта в Австрии, - СМИ

В Великобритании выяснили, кто является "нулевым пациентом", который фактически "привез коронавирус" в Великобританию, что произошло еще в январе. Об этом пишет Daily Mail.

Им оказался 50-летний ИТ-специалист Даррен Блэнд из Сассекса. Мистер Блэнд еще 15 января отправился в на австрийский горнолыжный курорт Ишгль и находился там до 19 января.

На курорте мужчина встретился с друзьями: двумя датчанами и одним американцем. Они катались на лыжах, ходили по ресторанам и посетили вечеринку в баре Кицлох, где отплясывали в толпе туристов под Highway to Hell группы AC/DC. Заражение могло произойти в любой момент. В конце февраля выяснилось, что коронавирусом заболел один из барменов данного заведения.

Мистер Даррен Блэнд

Когда Блэнд вернулся в Великобританию, то слег с недугом. Но не сразу, он ездил на работу, встречался с друзьями и родственниками. Он описывает свое состояние, как "плавание в патоке". У него была слабость, затрудненное дыхание и высокая температура. Он болел более недели. Потом слегли его жена и двое детей. Младшая дочь болела две недели и не посещала школу.

Тесты на коронавирус Блэнду и его семье не делали, но ученые уверены, что распространение COVID-19 по Великобритании началось именно с мистера Блэнда.

Официально первый зарегистрированный случай заболевания коронавирусом в Великобритании был зафиксирован 31 января, а первая передача от человека к человеку - 28 февраля. Однако случай с мистером Блэндом показывает, что COVID-19 мог попасть в Британию гораздо раньше. Просто люди переболели им дома, не зная, чем именно заразились.

Схема того, как распространялся коронавирус по европейским странам туристами, что посетили Ишгль/Фото: Daily Mail

Сейчас в Австрии расследуют, каким образом на популярном горнолыжном курорте происходило распространение коронавируса. Власти Ишгля обвиняют в том, что они скрывали информацию о зараженных, а бары, рестораны и отели продолжали функционировать. В крохотный городок, население которого составляет всего полторы тысячи человек, в сезон съезжались сотни людей, подхватывали коронавирус и "везли" его по всему миру, возвращаясь домой.

Горнолыжный курорт Ишгль в разгар сезона/Фото: visittirol

Немецкие СМИ назвали Ишгль "рассадником коронавируса", обоснованно подозревая, что именно этот горнолыжный курорт связан с сотнями случаев заражения в Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, Исландии и Дании. Также считают и в Норвегии - что именно с Ишгля COVID-19 попал к ним в страну.

Мэр Ишгля, Вернер Курц обвинения отрицает, заявляя, что последствия пандемии "катастрофичны для города", а действия городских властей были своевременны.

Как ранее писал Фокус:

Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани. 31 декабря 2019 года муниципальная комиссия сообщила, что в первой партии пациентов с диагнозом "новая коронавирусная пневмония" было 27 человек, большинство из них с рынка морепродуктов. У госпожи Вэй, занимающейся выращиванием креветок 11 декабря поднялась температура, и она стала первым подтвержденным пациентом на рынке.