В США продажи куриных яиц взлетели на 44%, а оптовые цены – на 180%

В США из-за пандемии коронавируса население массово закупает в магазинах куриные яйца, из-за чего их продажи выросли на 44% в годовом выражении, и возник дефицит. Об этом сообщила CNN со ссылкой на данные Nielsen и экспертов рынка продовольственных товаров.

Ритейлеры вынуждены заказывать поставщикам в шесть раз больше яиц, чем в обычное время, и уже значительно сократили запасы, которые производители накапливали для поставок к Пасхе.

Walmart и другие крупные сети в последние дни ввели ограничения на покупки яиц, также как чистящих средств и других продуктов, которые пользуются повышенным спросом у покупателей.

"Потребители делают панические закупки, и, как это бывает после объявления о предстоящих снежных бурях, они закупают базовые длительного хранения продукты (молоко, хлеб, туалетную бумагу и яйца)", – отмечают в исследовательской компании Ulner Barry. По оценкам этой компании, оптовые цены на куриные яйца с начала марта выросли на 180%. Но при этом многие ритейлеры не успевают пополнять запасы этого товара на фоне высокого спроса.

Ситуация может еще ухудшаться, по мнению экспертов, поскольку американцы проводят теперь почти все время дома и, соответственно, больше готовят сами.

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