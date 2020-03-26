Пациентка с коронавирусом умерла через 36 часов после торжественной выписки в Испании

В испанском городе Вальядолид 81-летняя пациентка скончалась спустя 36 часов после выписки из реанимации местной больницы, в которой она лечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Ultimahora.

Стоит отметить, что "вылечившуюся" женщину выписывали под аплодисменты врачей из больницы, а врачи, учитывая преклонный возраст пациентки, называли процесс ее выздоровления "довольно впечатляющим".

В свою очередь родственники умершей не упрекают медработников в смерти пациентки. Они только сожалеют, что не смогли с ней попрощаться.

По словам сестры покойной, сообщение о смерти стало "очень тяжелым ударом".

"Вчера они аплодировали ей, а сегодня она на кладбище", – сожалеет она.

В настоящее время в Испании более 56 тысяч инфицированных. Выздоровели около 7 тысяч человек, скончались - более 4 тысяч.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 26 марта в мире было зафиксировано 471 759 случаев инфицирования коронавирусом при 114 696 случаях выздоровления.

А к вечеру четверга, 26 марта, общее количество инфицированных коронавирусом превысило 500 тысяч человек.