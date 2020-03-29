Статистика коронавируса на 29 марта: США удерживают первое место по числу зараженных

По состоянию на 29 марта, в мире было зафиксировано 664 924 случая заражений коронавирусом, из которых 30 848 пациентов умерли и 140 222 - выздоровели. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

Так, наибольшее количество инфицированных было зафиксировано в США – 124 665. На втором месте оказалась Италия – 92472

В это же время, в Китая зафиксировано 82057 случаев коронавируса, из которых 75 576 пациентов уже выздоровели.

Также на первом мест по количеству смертей остается Италия, там от коронавируса умерли 10 023 итальянца, а в Испании 5982 жертвы.

Кроме этого, известно о 73 235 случаев инфицирования в Испании, 57695 случаев – в Германии, 38 105 – во Франции и 35 408 – в Иране.

В субботу, 28 марта, в Украине были зафиксированы 356 случаев заражения коронавируса, из них 9 – летальные. В то же время 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок).

Как ранее сообщал Фокус: