Статистика коронавируса на 30 марта: число зараженных в мире превысило 700 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 30 марта в мире зарегистрировали 722 289 случаев заражения коронавирусом. Из них 34 тысячи человек умерли, еще 152 тысяч – вылечились.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус подтвердили у 142 356 человек, из которых вылечились 4 767 человек, умерло – 2 393.

В Италии уже заболели 97 689 человек. Умерли там 10 779 человек, вылечились 13 030 больных.

В десятку стран по числу зараженных также входят Испания, Германия, Франция, Иран, Великобритания, Швейцария и Нидерланды.

А в материковом Китае за прошедшие сутки коронавирусом заразился только один человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомздрав КНР.

Всего был выявлен 31 случай инфицирования, из них 30 – у прибывших из-за гарницы людей. В настоящее время в больницах Китая остаются 2,4 тысячи человек, состояние 633 больных оценивается как тяжелое.

29 марта власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса. Утверждалось, что распространение инфекции в стране удалось остановить.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 29 марта в мире было зафиксировано 664 924 случая заражений коронавирусом, из которых 30 848 пациентов умерли и 140 222 – выздоровели.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на утро 28 марта было 597 тыс. (63,7 тыс. новых случаев за сутки). Умерли от короновируса 27,3 тыс. человек, 133 тыс. - выздоровели.