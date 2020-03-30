Пандемия коронавируса: число зараженных в Италии превысило отметку в 100 тысяч

В понедельник в Италии количество заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек. Это число включает как тех, кто умер от болезни, так и тех, кто выздоровел. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты страны, передает ANSA.

Кроме того, за последние сутки зафиксировано 812 новых летальных исходов.

Несмотря на многочисленные новые заражения и смерти от болезни, в Департаменте гражданской защиты Италии заявляют, что распространение COVID-19 начинает идти на спад.

Так, на данный момент в стране инфицировано 75 528 человек, что на 1 648 больше, чем вчера. В воскресение же рост заражения был вдвое больше – 3815 человек.

На данный момент в стране зафиксирован 11 591 летальный случай. В то же время, излечились от болезни 14,620 человек.

"Сегодня мы зарегистрировали 1590 случаев выздоровления, что является самым высоким суточным показателем с момента начала действия чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса", – заявили в Департаменте гражданской защиты.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заявил, что на данный момент эпидемия коронавируса в Италии приближается к своему пику, а значит вскоре количество новых случаев инфицирования пойдет на спад.

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