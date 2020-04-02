На борту нидерландской подлодки обнаружили коронавирус у 8 членов экипажа

Субмарина нидерландского флота "Дольфейн" досрочно прекращает боевое дежурство в Северном море из-за обнаружения случаев заражения коронавирусом среди экипажа.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что подлодка уже возвращается на базу.

У 8 из 58 членов экипажа официально подтвержден диагноз коронавирус. У нескольких моряков уже проявляются симптомы: кашель и повышенная температура.

Субмарина "Дольфейн" была построена и спущена на воду в середине прошлого века.

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