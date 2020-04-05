Впервые за сутки зафиксировали 100 тыс. новых случаев: статистика пандемии коронавируса на 5 апреля

По состоянию на утро 5 апреля в мире заразились коронавирусом уже 1 млн 203 тыс. человек. 64 тыс. из них умерли, 246 тыс. — выздоровели. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

При этом за сутки количество инфицированных выросло на 101 тыс. человек — наибольшее количество с начала пандемии.

Рост количества новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Больше всего подтверждено случаев в США (311 тыс.), Испании (126 тыс.), Италии (124 тыс.), Германии (96 тыс.) и Франции (89 тыс.). Китай (81 тыс.), откуда началась пандемия, сейчас находится на шестом месте в общемировой статистике. За сутки в стране выявили 30 новых случаев заражения (25 из них — завозные).

Наибольшее количество летальных случаев зафиксировано в Италии (15,3 тыс.), Испании (11,9 тыс.), США (8,4 тыс.), Франции (7,5 тыс.) и Великобритании (4,3 тыс.).

Сейчас наиболее прогрессирующая вспышка эпидемии наблюдается в американском штате Нью-Йорк, где коронавирус подтвердили уже у 115 тыс. человек, 3,5 тыс. из них умерли. Президент США Дональд Трамп распорядился отправить тысячу военных врачей в штат.

"По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая "горячая точка", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Также Трамп предупредил о том, что в ближайшую неделю смертность от коронавируса в стране может вырасти.

"Мы это переживем. Но, к сожалению, будет много смертей. Но гораздо меньше, чем было бы, если бы вовремя не были предприняты меры", — отметил он.

Ранее эксперты Белого дома заявляли, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".