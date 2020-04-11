Статистика коронавируса в мире на 11 апреля: в США за сутки умерли 2108 пациентов
По состоянию на утро 11 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют утренние данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.
Всего на данный момент инфицированы 1 698 426 человек. Из них 102 774 умерли, более 376 тысяч выздоровели.
Лидерами по заболеваемости остаются США – 501 560, Испания – 158 273, Италия – 147 577, Франция – 125 931, Германия – 122 171.
По количеству умерших лидерами также остаются США. За минувшие сутки там установлен новый антирекорд смертности от коронавируса: там скончались 2108 пациентов.
Прошлый раз максимальная смертность фиксировалась в США в среду, 8 апреля. Тогда за сутки скончались 1 973 человека.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 10 апреля, по данным Worldometers, в мире были подтверждены 1 604 736 случаев заражения, количество умерших составляло 95 736 человек, количество выздоровевших – 356 671.
- Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на остров Харт в братской могиле, в гробах сколоченных из сосновых досок. Рабочие одеты в костюмы химзащиты.