150 долларов каждой семье. В США аноним обеспечил весь город подарочными картами

Жителям небольшого американского городка Эрлхэм в штате Айова неизвестный благотворитель подарил карты на 150 долларов. Об этом сообщает USA Today.

Так, подарочные карты были вручены всему городу, в котором проживает 549 семей. Люди получили конверт с тремя подарочными картами по 50 долларов на общепит, продуктовый магазин и бар.

Для того, чтобы сделать щедрый подарок городу, анонимный благодетель связался с мэром города Джеффом. Аноним заявил, что желает приобрести 100 подарочных карт у местных производителей, чтобы раздать их жителям. Таким образом он хотел поддержать местный бизнес во время пандемии коронавируса.

Фото: USA Today

Сперва добрый самаритянин собирался раздать 250 подарочных карта, но после увеличил их число до 500. Мэр города рассказал меценату, что подарочных карт хватит почти на весь город, где проживает 549 семей. Тогда благодетель решил снабдить картами весь город.

Отмечается, что всего на подарочные карты было потрачено 82 тыс. из кармана анонима.

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