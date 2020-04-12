США спонсировали эксперименты с коронавирусом и летучими мышами в Ухане, – СМИ

Уханьский институт вирусологии проводил эксперименты на летучих мышах за деньги США. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на свои источники.

Так, по данным издания, правительство США якобы выделило китайцам $3,7 млн на научные эксперименты. Подопытными стали летучие мыши, которых в Ухань привезли из китайской провинции Юньнань.

Журналисты утверждают, будто китайские вирусологи случайно "подхватили" коронавирус – на них попала кровь зараженных летучих мышей. Впоследствии они якобы и начали невольно распространять вирус среди своих сограждан.

Между тем, в институте есть свыше 1500 штаммов вирусов, в частности и тех, которые переносятся летучими мышами, отмечает издание.

В Ухане есть еще одно учреждение (Уханьский центр контроля за заболеваниями), в котором якобы проводились эксперименты на животных. Их целью было изучить передачу коронавирусов.

Примечательно, что оба исследовательских центра находятся поблизости рынка, с которого, по официальной версии, и начал распространяться SARS-CoV-2.

Интересно и то, что институт в Китае решили построить после вспышек коронавируса в 2002 и 2003 годах. От тогдашней эпидемии погибли 775 человек во всем мире.

Китайцы отвергают все обвинения и говорят, что пандемия началась точно не из-за их экспериментов на летучих мышах.

Как ранее сообщал Фокус:

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