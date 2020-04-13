Попозировали с мочалкой и ушли. В Москве сняли, как власти проводят "дезинфекцию"

В Москве местные власти проводят фейковую "дезинфекцию" подъездов от коронавируса COVID-19. Камеры наблюдения на этажах зафиксировали процесс псевдодезинфекции в доме на улице Усачева в Москве, сообщает в Twitter издание Kavkaz Center.

"Вот так проводят "дезинфекцию" подъездов в Москве. Видео снято на улица Усачёва, 40 в р-не Хамовники. Сделали несколько фото и закончили "дезинфекцию". Так жила и живет эта "пУтемкинская деревня" во все времена и при всех режимах", — говорится в сообщении.

Впрочем, в Сети неоднократно появлялись сообщения, что дезинфекция московских дворов и подъездов проводится больше для галочки, нежели для результата.

В лучшем случае поручни и двери просто протираются тряпками людьми без всяких средств защиты, в худшем – коммунальщики просто позируют в полном "обмундировании" для отчетности, а потом просто идут прочь.

Фото: "МБХ медиа"

Также в одном из подъездов сняли, как дезинфекцией занимается беременная, причем из средств защиты у нее обычная медицинская маска и латексные перчатки.

Как ранее писал Фокус:

Известный путешественник-выживальщик из России Александр Норко умер от отравления корнями растений. Предположительно, Норко отравился вехом обыкновенным, который также называется цикутой. Считалось, что греческий философ Сократ умер, выпив отвар этого растения.