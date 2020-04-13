Полиция Эквадора вынесла тела 800 умерших из домов в центре вспышки коронавируса

В Эквадоре, в городе Гуаякиль, который оказался в центре вспышки коронавируса, полиция забирает тела умерших прямо из мест их жительства. Об этом пишет Independent.

Руководитель оперштаба, который координирует работу полицейских и военных Хорхэ Уэйт говорит о "более чем 700 умерших". Позже он в Twitter сообщил точное количество погибших – 771 человек. И речь идет только о тех, кто умер дома.

В эквадорских больницах ситуация не лучше: полицейские забрали из медучреждений еще 631 тело. При этом, от чего конкретно умерли жители города – не уточняется.

Полиция начала выносить тела умерших, поскольку местные похоронные службы не справляются с резким увеличением количества смертей в городе.

По данным Worldometers, в Эквадоре – 7 466 случаев инфицирования коронавирусом при 333 летальных исходах. Но президент страны Ленин Морено говорит, что цифры будут еще выше, ведь по Эквадору не проводится широкомастабное тестирование на COVID-19.

Немногим ранее Хорхэ Уэйт, ссылаясь на слова медиков, говорил, что смертей от "связанных с COVID-19 болезней" будет от 2,5 до 3,5 тыс. И это только в провинции Гуаяс.

Из-за высокой смертности власти Гуаякиля решили, пишет издание, производить гробы из строительного картона.

Один из главных местных футбольных клубов тоже "пожертвовал" городу несколько сотен гробов. Правда, деревянных.

Из-за сложившейся ситуации вице-президент Эквадора Отто Сонненхольцнер извинился перед народом. "Мы все наблюдали ужасную картину, которая никогда не должна была случиться. Поэтому, как ваш слуга, я прошу у вас прошения", – сказал он.

Ранее уже сообщалось, что в больницах и моргах Гуаякиля не осталось свободных мест, поэтому родственникам жертв коронавируса приходится оставлять трупы на улицах. Многие семьи подтверждают, что у их близких были симптомы коронавируса, но они умерли так и не дождавшись места в перегруженных больницах.

Напомним, вспышка коронавируса в Гуаякиле началась в конце марта. Теперь миру грозит дефицит бананов. Эквадор главный поставщик бананов в мире, а вспышка COVID-19 в его крупнейшем порту существенно усложняет их экспорт.

Кроме этого, вспышка в провинции Гуаяс, где температура сейчас колеблется от 24 до 31 градусов по Цельсию, поставила под сомнение мнение некоторых ученых о том, что теплая погода замедлит распространение COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.