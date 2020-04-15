Статистика коронавируса в мире на 15 апреля: 74 тыс. новых случаев за сутки

По состоянию на утро 15 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 981 239 человек, из которых 126 681 скончались и 486 622 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 609 240 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Испания – 174 060 человек. За ней следуют Италия – 162 488, Германия – 132 210, Франция – 131 361.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 26 033 человек. В Италии умерло 21 067 пациентов с коронавирусом, в Испании – 18 255, во Франции – 15 729, в Великобритании – 12 107.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки в мире заразились коронавирусом 74 тыс. человек. Больше всего новых заражений диагностировали в США – 27 тысяч. Вслед за США идет Франция с 6,5 тыс. новых инфицированных. За это же время в Великобритании подтвердили –5,2 тыс. новых случаев, в Турции – 4 тыс., в Испании – 3,9 тыс., в Италии – 2,9 тыс., в России – 2,7 тыс., в Германии – 2,1 тыс., в Иране – 1,6 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 14 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 1 920 618 человек, из которых 119 687 скончались и 449 949 выздоровели.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что Covid-19 очень быстро распространяется, а заболевание в 10 раз смертельней, чем свиной грипп.