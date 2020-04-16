Мог заболеть. Ким Чен Ын не появился на самом главном празднике в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пропустил один из самых важных и крупных праздников в стране, который приурочен ко дню рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщает Al Jazeera.

Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти в 2011 году не посетил церемонию. На официальных фотографиях показывается, как высокопоставленные чиновники страны посещают мавзолей в Пхеньяне под названием Кымсусанский дворец Солнца. Церемония проводилась по поводу 108-й годовщины о дня рождения Ким Ир Сена.

Среди приглашенных официальных лиц были Пак Пон Джу, который дважды занимал пост премьер-министра страны, а также Чхве Рён Хэ – военный чиновник и глава Президиума Верховного Народного Собрания КНДР.

Вместе с Ким Чен Ыном на мероприятии также не было его сестры и близкой помощницы Ким Ё Чен, отвечающей в стране за пропаганду.

Также отмечается, что недавно глава КНДР приказал провести перестановку в Комиссии по государственным делам, высшему руководящему органу, заменив более трети его членов.

По словам наблюдателя и аналитика в вопросах Северной Кореи Питера Уорда, отсутствие Ким Чен Ына на церемонии может указывать на изменение приоритетов в пропаганде или на то, что молодой лидер может иметь проблемы со здоровьем.

Последнее недатированная фотография Ким Чен Ына была опубликована центральным информагентством КНДР в субботу, 11 апреля. На нем лидер станы принимал участие во встрече с представителями Центрального комитета Корейской рабочей партии.

Ранее Пхеньян заявлял, что в стране нет коронавируса, несмотря на то, что из-за вируса отправил в карантин более 2 тыс. граждан страны и более 300 иностранцев.

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