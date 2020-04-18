Депутат Госдумы послал Лукашенко к колхозникам за критику российских тестов на COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус в эфире телеканала СТВ.

По словам Лукашенко, у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат.

"Тесты – ни к черту... Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный", – сказал глава Беларуси.

Лукашенко посоветовал гражданам "не париться по поводу этой болезни". Он также отметил, что Беларусь справляется с новым вирусом успешно. По его словам, в Минске "уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей".

В свою очередь бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что в стране применяется несколько десятков тестов для выявления коронавируса, которые справляются со своей задачей. Таким образом он ответил на критику Александра Лукашенко относительно российских тест-систем, сообщает РИА Новости.

По словам Онищенко, если бы тесты давали ложные результаты, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока об этом подскажет "великий эскулап" Лукашенко. Кроме того, он посоветовал белорусскому лидеру "ехать на поля и подсказывать своим колхозникам, как нужно сеять пшеницу", вместо того, чтобы делать медицинские заключения.

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