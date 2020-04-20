"Вы подвергли мир опасности". Немецкая газета обвинила Китай в умалчивании правды о COVID-19

Редактор крупнейшей газеты в Германии Bild Джулиан Райхельт обвинил президента Китая Си Цзиньпина в неспособности его режима справиться с коронавирусом и масштабны нарушением прав человека. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Райхельт на своей странице в Facebook записал ответ на открытое письмо посольства Китая в Германии, которое раскритиковало статью Bild.

"Ваше посольство в Берлине обратилось ко мне в открытом письме, так как мы спросили в нашей газете Bild, должен ли Китай заплатить за огромный экономический ущерб, причиняемый коронавирусом по всему миру", – говорит шеф-редактор издания.

"Вы (Цзиньпин), ваше правительство и ваши ученые должны были знать заранее, что коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении. Ваши ведущие эксперты не ответили, когда западные исследователи спросили, что происходит в Ухане. Вы были слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду о том, что по вашему мнению, является национальным позором", – добавил Райхельт.

Также шеф-редактор немецкого издания в своем обращении коснулся и вопроса повсеместной слежки в Китае.

"Вы управляете слежкой. Вы не были бы президентом без слежки. Вы контролируете все, каждого гражданина, но вы отказываетесь следить за заразными птичьими рынками в вашей стране. Вы закрываете каждую газету и веб-сайт, которые критикуют ваши правила, но не киоски, где продают суп из летучих мышей. Вы не только ведет слежку за людьми, вы подвергаете их опасности, а вместе с ними и остальной мир", – заявил Райхельт.

Он отметил, что "слежка – это отказ в свободе", поэтому нация, которая не является свободной, не может быть творческой. Именно из-за этого, по словам Райхельта, Китай стал "чемпионом мира по краже интеллектуальной собственности".

Ответ шеф-редактора издания появился после открытого письма пресс-секретаря посольства Китая в Германии Тао Лил.

"Многие страны, которые в настоящее время борются с COVID-19, успели подготовиться к трансграничному распространению патогена после того, как Китай сообщил о его вспышке в соответствии с рекомендациями ВОЗ", – отметила дипломат в письме.

Также она назвала предыдущую статью Bild такой, что "разжигает ксенофобию и национализм". В материале издание подсчитало, что Китай должен Германии 149 млрд евро за ущерб от коронавируса. Так, компенсация должна составить 1784 евро на человека, если ВВП Германии упадет на 4,2 процента. Статья Bild была озаглавлена: "Что должен нам Китай".

"В вашей стране народ ропщет. Ваша власть рушится. Вы создали непостижимый, непрозрачный Китай. До коронавируса Китай был известен как государство тотальной слежки. Теперь Китай известен как государство тотальной слежки, которое заразило мир смертельной болезнью. Это ваше политическое наследие", – подытожил Райхельт.

Днем ранее министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер потребовал от Китая прояснить теорию возможного лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По словам Мюллера, китайская сторона "в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса".

Стоит подчеркнуть, что ранее Китай ограничил публикацию исследований о происхождении коронавируса SARS-Cov-2. Теперь все научные статьи должны быть одобрены должностными лицами центрального правительства.

А по данным FOW News, коронавирус могли перенести от летучей мыши к человеку лабораторным путем. По данным телеканала, коронавирус разрабатывался не как биологическое оружие.

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