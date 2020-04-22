Канада отправила в Китай два самолета за средствами защиты от коронавируса. Оба вернулись пустыми

Кандаский самолет, который прилетел в Китай за средствами защиты от коронавируса, заставили вылететь из аэропорта Шанхая ни с чем. Об этом пишет CBC News.

С самим грузом все в порядке: его не потеряли и не перекупили, уверяют в департаменте госуслуг Канады. Все дело в том, что в Шанхай сейчас прилетает слишком много самолетов и канадский лайнер попросту не успели загрузить.

По словам премьера Канады Джастина Трюдо, в Китае действуют жесткие правила, регулирующие время простоя самолета в местных аэропортах. По истечению этого времени самолет должен взлететь, вне зависимости от того, загружен он или нет.

Груз по-прежнему принадлежит Канаде, сейчас он находится на складе в Шанхае. Канадские власти говорят, что его доставят другим самолетом.

Кроме чартера, который отправило в Китай правительство Канады, пустым вернулся еще один самолет, арендованный одной из провинций Канады. Причина – та же, что и с правительственным лайнером.

Ранее власти Канады поручили компаниям Deloitte Canada и Bolloré Logistics найти надежных поставщиков защитных средств и обеспечить их транспортировку и хранение.

Благодаря таким действиям в страну уже "заехали" миллионы масок и перчаток, но налаженная система поставок все еще нестабильна. И история с пустыми самолетами – тому доказательство, пишет издание.

Пока же в департаменте госуслуг говорят, что сотрудничество с Китаем продолжается. "Предпринимаются шаги, чтобы сделать невозможным повторение этой истории", – говорят чиновники.

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