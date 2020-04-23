В Дагестане восемь медсестер с подозрением на коронавирус лечили в подсобке для белья

В Дербентской городской больницы (Дагестан, Россия) восемь медсестер с подозрением на коронавирус лечили в подсобке для хранения белья. Об этом пишет Snob.ru.

Сканлал возник после появления в соцсетях ролика, на котором восемь медсестер больницы лежат под капельницами на импровизированных койках в помещении для сушки белья. По данным телеграм-канала Baza, предварительный диагноз женщин – ОРВИ; "анализы на коронавирус пока не готовы". При этом главврач учреждения Абдулкафар Шихмагомедов заявил Baza, что запись могла быть инсценировкой, а в больнице идет проверка.

Сейас главврач больницы отстранил от должности заведующую инфекционным отделением на время разбирательства. Выговоры получили инфекционист и заместитель главврача по лечебной работе.

Информацию о разбирательстве подтвердили в региональном Минздраве. Для заболевших сотрудников младшего медицинского персонала "организовали импровизированную палату в помещении для хранения постельного белья", но они "самостоятельно проводили себе лечение", заявил глава администрации Дербента Хизри Абакарови. Сейчас больных перевели "в комфортные палаты".

Медсестры работали в отделении, где лечат вирусные заболевания, пациенты с коронавирусом находятся в другом изолированном отделении, уточнили в ведомстве.

Напомним, в мире, по состоянию на утро 23 апреля, коронавирус был подтвержден у 2 638 024 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. Умерли 184 235 человек, а выздоровели 721 734 человека.

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