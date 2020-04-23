В туалет – по "светофору". Итальянская компания придумала, как организовать работу на карантине

Итальянская компания ISA по производству охлаждаемых витрин для ресторанов и баров из-за карантина разработала для своих сотрудников новые правила поведения на предприятии, пишет Reuters.

Соблюдать правила сотрудникам помогают технологии и простые на первый взгляд решения. Например, на полу всего завод теперь есть разметка рабочих зон, которую должны соблюдать работники.

В уборные же на заводе теперь можно попасть, когда там никого нет: об этом сигнализирует специальный "светофор" у двери, который загорается красным при входе человека в уборную и зеленым – при выходе из нее. Зажигают нужный свет на "светофоре" сами же сотрудники предприятия.

Для того, чтобы работники не подходили близко друг к другу, они все прикрепляют к своей одежде специальные приборы и устанавливают специальное приложение на телефон. При близком приближении друг другу прибор вибрирует, а приложение передает сигнал в общую базу данных при их слишком близком приближении к своим коллегам.

Естественно, при входе на предприятие, каждому сотруднику измеряют температуру. Каждый работает в маске, перчатках и с защитными экранами на лице. Всего на работу выходят 200 работников из 800.

"Руководство компании осознало, что если они хотят оставаться в бизнесе, у них нет иного выбора, кроме как ввести меры безопасности и поменять рабочие привычки своих работников", – пишет издание.

"Мы убеждены, что такие меры вводятся не для того, чтобы шпионить за нами. Это только средство для того, чтобы сохранять дистанцию и иметь данные о близких контактах. Если мы находим положительный случай COVID-19, нам будет проще отследить круг контактных лиц", – говорит один из работников компании.

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