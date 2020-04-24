Коронавирус на авианосце "Теодор Рузвельт": заразились уже 840 членов экипажа

Количество заразившихся коронавирусом моряков на атомном авианосце военно-морских сил США "Теодор Рузвельт", который сейчас стоит на причале возле Гуама, уже составляет не менее 840 человек.

Об этом сообщает New York Post со ссылкой на ВМС США.

"Минимум 840 моряков на USS Theodore Roosevelt получили положительный результат теста на коронавирус", – говорится в сообщении.

В ВМС добавили, что количество заболевших членов экипажа может увеличиться. На следующей неделе ожидаются результаты очередной партии тестов.

Моряка с авианосца "Теодор Рузвельт" тестируют на коронавирус

Также отмечается, что тест на коронавирус взят у всех почти 5 тысяч человек, которые находились на борту корабля. 88 моряков уже выздоровели, четверо находятся в госпитале в отделении интенсивной терапии. Один моряк умер на прошлой неделе.

События вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт" начали стремительно развиваться после того, как капитан военного корабля Брэт Крозьер обратился с официальным письмом к командованию ВМС США о принятии срочных мер по изоляции экипажа. На тот момент коронавирус был обнаружен у более ста военных моряков.

Бывший офицер ВМС США и советник министра обороны в администрации Рональда Рейгана Лоуренс Корб назвал письмо Крозьера необычным шагом, который доказывает, что капитан волновался за свой экипаж больше, чем за перспективы стать адмиралом.

Исполняющий в то время обязанности министра ВМС США Джон Модли, напротив, заявил, что Крозьер проявил "недальновидность", отправив письмо по открытым каналам, и, тем самым, не обеспечив конфиденциальность послания.

В итоге, капитан авианосца "Теодор Рузвельт" Бретт Крозьер был освобожден от должности. Позже, глава Пентагона Марк Эспер принял отставку и у исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли, который решил уйти со своего поста после резких высказываний в адрес Крозьера.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполняющим обязанности министра ВМС США назначили заместителя министра сухопутных войск Джеймса Макферсона.