Производители отбеливателей просят не слушать Трампа и не лечить COVID-19 их продукцией

Один из ведущих производителей чистящих средств в мире Reckitt Benckiser заявил, что его продукцию нельзя применять в качестве лекарства от коронавируса после неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

Компании Reckitt Benckiser принадлежат такие марки, как Lysol, Dettol, Vanish и Cillit Bang. Производители заявили, что "ни при каких обстоятельствах" не следует пить чистящие средства или вводить их в виде инъекций.

Отдельно подчеркивается, что дезинфицирующие средства опасны и при попадании в организм могут быть ядовитыми. Даже их внешнее воздействие может быть опасным для кожи, глаз и дыхательной системы.

"Наши дезинфицирующие и гигиенические средства должны использоваться только по назначению и в соответствии с инструкциями по применению Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией на этикетке продуктов", – говорит в сообщении компании.

С резкой критикой в адрес заявлений Трампа выступили и медики.

"Идея такого применения чистящих средств является безответственной и опасной. Обычно, такой метод люди используют, когда хотят покончить жизнь самоубийством", – говорит пульмонолог и эксперт по глобальной политике здравоохранения Вин Гупта.

"Вдыхание хлорного отбеливателя – это худшее, что может произойти с легкими. Дыхательные пути и легкие не предназначены даже для применения аэрозольного дезинфицирующего средства", – добавил пульмонолог Джон Бальмес.

Ранее на брифинге в Белом доме Трамп предложил альтернативный способ лечения коронавируса - инъекциями чистящих средств и ультрафиолетом.

"Затем, я смотрю на дезинфицирующие средства, которые его (коронавирус - ред.,) уничтожают за минуту, одну минуту. Есть ли способ, которым мы можем сделать что-то подобное путем введения (дезинфектора- ред.,) внутрь?", - спросил Трамп.

Также Трамп уже давно рекламирует препарат, как эффективный способ борьбы с коронавирусом, что не было доказано в ходе клинических исследований. А недавно в Бразилии остановили испытание хлорохина из-за смертельных осложнений на сердце. Медики считают, что хлорохин и гидроксихлорохин могут нанести значительный вред некоторым пациентами

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