Статистика коронавируса в мире на 25 апреля: выздоровело более 800 тысяч человек
В мире, по состоянию на 25 апреля, коронавирус был подтвержден у 2,832,454 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Всего в мире от COVID-19 умерли 197,343 человек, а выздоровели 807,040 человек.
Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 925,758 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 219,764, Италия – 192,994, Франция – 159,828, Германия – 154,999 и Великобритания – 143,464.
Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 52,217, Италия – 25,969, Испания – 22,524, Франция – 22,245, Великобритания – 19,506.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храм.