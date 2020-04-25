Ким Чен Ын умер? Китай направил в КНДР группу врачей на фоне слухов о смерти диктатора

На фоне противоречивых сообщений о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций. Об этом сообщает Reuters.

Делегацию возглавляет высокопоставленный сотрудник отдела международных связей Коммунистической партии КНР. Подробности визита не сообщаются в виду чувствительности вопроса.

Как передает Fox News, состояние здоровья северокорейского лидера после перенесенной недавно операции на сердце, может быть хуже, чем многие думали.

Так японские СМИ утверждают, что Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии после процедуры шунтирования.

Северокорейские СМИ, в свою очередь, не ничего не сообщают о состоянии здоровья Кима и его местонахождении, несмотря на большой ажиотаж в международной прессе.

Один китайский эксперт рассказал изданию, что Ким схватился за грудь и упал на землю во время посещения сельской местности в начале апреля. Сопровождавший его врач, оказал ему первую необходимую медицинскую помощь и доставил в больницу.

Как передаtn Daily Mail, появились слухи о том, что Ким Чен Ын скончался. Издание ссылается на известного журналиста в Гонконге.

Заместитель директора Гонконгского спутникового телевидения Шицзянь Синцзоу, пишет издание, также утверждает, что "очень солидный источник" сказал ей, что Ким Чен Ын умер.

Как ранее сообщал Фокус:

В СМИ появились сообщения, что младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон может заменить своего брата на посту в случае экстренной ситуации.