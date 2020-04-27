Статистика коронавируса в мире на 27 апреля: почти 3 млн инфицирований и 200 тыс. смертей

Общее число случаев коронавируса по всему мира с начала пандемии почти достигло 3 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, по состоянию на 07:20 27 апреля общее количество случаев COVID-19 составило 2 994 960. При этом, 206 997 человек умерли, 878 955 – выздоровели.

Лидерство в антирейтинге по заболеваемости по-прежнему удерживает США – 987 322 инфицированных (55 415 человек в США умерли от заболевания и 118 781 – выздоровели).

С начала суток в Америке – два новых летальных случая и 162 случая инфицирования COVID-19.

В тройке лидеров – Испания с 226 629 случаями инфицирований и 23 190 смертей и Италия с 197 675 больными и 26 644 умершими.

Замыкает антирейтинг с 80 949 случаями коронавируса Россия. Среди всех стран в топе у РФ наименьшее количество летальных исходов – всего лишь 747. Еще 6 767 человек в России выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня, 27 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который перенес COVID-19, собирается выйти на работу.