"Пропажа" Ким Чен Ына. В Южной Корее не заметили необычной деятельности в КНДР

СМИ КНДР распространили новое сообщение от имени Ким Чен Ына. Несколько госизданий написали, что он выразил благодарность рабочим, строящим туристическую зону в восточном побережье региона Вонсан.

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

"Верховный лидер Ким Чен Ын направил свою благодарность рабочим, которые посвятили себя строительству туристической зоны Вонсан-Калма", – сказано в сообщении.

При этом новые фотографии лидера КНДР местные СМИ по-прежнему не предоставляют.

Напомним, накануне исследовательская группа 38 North обнаружила поезд Ким Чен Ына возле Вонсана.

Сообщение пришло на фоне слухов о том, что что-то может быть не так со здоровьем Ким Чен Ына, поскольку он пропустил важную ежегодную церемонию 15 апреля, посвященную дню рождения покойного основателя государства и его деда Ким Ир Сена.

В то же время Мун Чунг-ин, специальный советник президента Южной Кореи по безопасности сообщил, что Ким Чен Ын "жив и здоров".

Министерство объединения Южной Кореи также подтвердило, что на Севере не было обнаружено никаких "необычных признаков".

"Нам нечего подтверждать в отношении спекуляций по поводу здоровья лидера Ким Чен Ына. Однако наша позиция о том, что в настоящее время в Северной Корее нет необычной деятельности", – сказано в сообщении министерства.

В то же время советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США "пристально следят" за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына, передает CNN.

По данным американского чиновника, разведка предпологает, что лидер КНДР находится в серьезной опасности после перенесенной ранее операции.

Второй источник, знакомый с разведкой сообщил, что США внимательно следят за сообщениями о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Источник признал, что проблемы Кима, связанные с весом и курением, хорошо известны, но ясно дал понять, что они ждут дополнительной информации.

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