Статистика коронавируса в мире на 28 апреля: в США – уже миллион инфицированных
В мире по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 3 064 838 случаев инфицирования коронавирусом при 211 609 летальных исходах. 922 403 выздоровели от COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
В стране-лидере по распространению коронавируса – США – количество подтвержденных случаев перевалило за миллион (1 010 507). Также в Америке зафиксировали 56 803 летальных случаев. 138 990 человек выздоровели.
В низу "антирейтинга" стран с наибольшей заболеваемостью – перестановки: Китай опустился на последнее десятое место, а РФ с поднялась на девятое. Разница между двумя странами – 5 тыс. случаев (82 836 и 87 147 соответственно).
У России по-прежнему наименьшее количество летальных исходов из всего "антирейтинга" – всего лишь 794 случая.
Как ранее сообщал Фокус:
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По состоянию на утро 27 апреля общее количество случаев COVID-19 составляло 2 994 960. При этом, 206 997 человек умерли, 878 955 – выздоровели.
- По состоянию на 27 апреля всего в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели.