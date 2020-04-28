Статистика коронавируса в мире на 28 апреля: в США – уже миллион инфицированных

В мире по состоянию на утро 28 апреля зафиксировано 3 064 838 случаев инфицирования коронавирусом при 211 609 летальных исходах. 922 403 выздоровели от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

В стране-лидере по распространению коронавируса – США – количество подтвержденных случаев перевалило за миллион (1 010 507). Также в Америке зафиксировали 56 803 летальных случаев. 138 990 человек выздоровели.

В низу "антирейтинга" стран с наибольшей заболеваемостью – перестановки: Китай опустился на последнее десятое место, а РФ с поднялась на девятое. Разница между двумя странами – 5 тыс. случаев (82 836 и 87 147 соответственно).

У России по-прежнему наименьшее количество летальных исходов из всего "антирейтинга" – всего лишь 794 случая.

Как ранее сообщал Фокус: