Трамп знает, но не хочет говорить, что с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Politico.
В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги.
"Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.
"Надеюсь, он в порядке. Возможно, в не таком далеком будущем вы тоже узнаете обо всем", – добавил президент США.
На прошлой неделе Трамп категорически отрицал сообщения СМИ о том, что Ким Чен Ын находится при смерти. "Надеюсь, с ним все хорошо", – говорил тогда он.
Северокорейские СМИ, тем временем, или молчат, либо публикуют старые заявления лидера КНДР, отмечает издание.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава КНДР Ким Чен Ын с 11 апреля не воявлялся на публике. На этом фоне появили слухи о его тяжелом состоянии после перенесенной операции.
- 25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.
- В КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына. На фоне слухов о смерти правителя КНДР Ким Чен Ына в местных СМИ появились сообщения о его деятельности, а северокорейский дипломат опровергает ухудшение здоровья диктатора.