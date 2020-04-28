Трамп знает, но не хочет говорить, что с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как себя чувствует лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Politico.

В то же время, он отказался говорить об этом на широкую публику и уточнил, что вскоре всем станет известно о состоянии здоровья его северокорейского коллеги.

"Ким Чен Ын? Не могу сказать вам. Я отлично представляю, что с ним, но не могу сейчас вам об этом рассказать. Желаю ему всего хорошего", – заявил Трамп.

"Надеюсь, он в порядке. Возможно, в не таком далеком будущем вы тоже узнаете обо всем", – добавил президент США.

На прошлой неделе Трамп категорически отрицал сообщения СМИ о том, что Ким Чен Ын находится при смерти. "Надеюсь, с ним все хорошо", – говорил тогда он.

Северокорейские СМИ, тем временем, или молчат, либо публикуют старые заявления лидера КНДР, отмечает издание.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава КНДР Ким Чен Ын с 11 апреля не воявлялся на публике. На этом фоне появили слухи о его тяжелом состоянии после перенесенной операции.

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.